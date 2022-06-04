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Центр противодействия дезинформации при СНБО считает Овсянникову агентом влияния РФ

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2022, 19:59
Центр противодействия дезинформации при СНБО считает Овсянникову агентом влияния РФ - Фото
Фото: Facebook Овсянниковой

Центр противодействия дезинформации при СНБО считает бывшую сотрудницу российского пропагандистского Первого канала Марину Овсянникову, которая сейчас находится в Украине, агентом влияния российской пропаганды, отрабатывающим задачу по продвижению нарратива о необходимости снятия с России западных санкций.

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"ЦПД сообщает: "засветив" почти всех спикеров, которые имели хоть какой-то кредит доверия на Западе, российская пропаганда ускоренными темпами пытается создать новых агентов влияния, которые будут продвигать нарративы, необходимые кремлю", – говорится в сообщении.

В ЦПД считают Овсянникову "ярким примером такой системной работы".

Там напомнили, что, получив выгодный образ диссидентки на Западе, она начала продвигать среди западной аудитории нарратив о необходимости снятия санкций с РФ. Также Овсянникова "довольно успешно" продвигает тезисы о недопустимости русофобии и коллективной ответственности россиян за действия диктатора Владимира Путина.

"Но Овсянникова не является одиноким примером работы пропаганды России, пытающейся создать образ "хорошего русского", не поддерживающего путина, но и войне не противостоящего", – сообщает ЦПД.

Овсянникова "прославилась" в середине марта 2022 года. Тогда она ворвалась в студию Первого канала с призывами не верить роспропаганде и остановить войну. После этого она записала видео, в котором объяснила свой поступок. Она осудила российскую агрессию против Украины, но при этом говорила о "братоубийственной" войне, продвигала кремлевский тезис о "братских народах" и выразила надежду, что Украина и РФ "смогут помириться". Также Овсянникова заявила, что ответственность за войну России против Украины якобы лежит на совести "только одного человека" – российского диктатора Владимира Путина. 

  • 31 мая информационное агентство Интерфакс-Украина планировало устроить в Киеве пресс-конференцию Овсянниковой, но отменило мероприятие после шквала критики.
  • 3 июня она написала в Facebook, что приехала в Одессу. 
Вадим Ребрина
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пропаганда Марина Овсянникова цпд
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