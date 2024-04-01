Россия может готовить наступление весной. Союзники: Трудно сказать, получится ли у них

Мярк заявил, что Россия мобилизует в среднем 30 000 человек в месяц

Янно Мярк (Фото: Siim Lõvi/ERR)

Полковник эстонской армии Янно Мярк заявил, что у России может не хватить ресурсов для нового крупного наступления весной 2024 года. Об этом он сообщил в интервью ERR.

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По его словам, в настоящее время говорят о возможном наступлении россиян весной, но трудно оценить, произойдет ли оно на самом деле.

Он отметил, что Россия в течение полутора лет мобилизует в среднем 30 000 человек в месяц.

Мярк заявил, что эти силы не находятся на том же уровне подготовки и оснащения, как в начале большой войны.

"Если посмотреть на живую силу, то, по всей видимости, российские войска способны поддерживать нынешние темпы наступления, и, возможно, могут начать наступление на новом направлении. Но оценить вероятность этого довольно сложно", — сказал военный.

22 марта 2024 года командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк заявил, что Россия создает новую группировку из более чем 100 000 человек для возможного наступления.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинским военным удалось сдержать наступление российских оккупантов зимой. В то же время, он признал, что ВСУ не готовы к большому российскому наступлению.

Авдеевское направление является основным для наступления российских оккупационных войск, захватчики стали воевать "на порядок ресурснее".

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