Росія може готувати наступ навесні. Союзники: Важко сказати, чи вийде у них

Мярк заявив, що Росія мобілізує в середньому 30 000 чоловік на місяць

Янно Мярк (Фото: Siim Lõvi/ERR)

Полковник естонської армії Янно Мярк заявив, що Росії може не вистачити ресурсів для нового великого наступу навесні 2024 року. Про це він повідомив в інтерв'ю ERR.

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За його словами, наразі говорять про можливий наступ росіян навесні, але важко оцінити, чи він відбудеться насправді.

Він зазначив, що Росія протягом півтора року мобілізує в середньому 30 000 осіб на місяць.

Мярк заявив, що ці сили не перебувають на тому самому рівні підготовки та оснащення, як на початку великої війни.

"Якщо подивитися на живу силу, то, мабуть, російські війська здатні підтримувати нинішні темпи наступу, і, можливо, можуть розпочати наступ на новому напрямку. Але оцінити ймовірність цього досить складно", – сказав військовий.

22 березня 2024 року командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, що Росія створює нове угруповання з більш ніж 100 000 осіб для можливого наступу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українським військовим вдалося стримати наступ російських окупантів узимку. Водночас він визнав, що ЗСУ не готові до великого російського наступу.

Авдіївський напрямок є основним для наступу російських окупаційних військ, загарбники стали воювати "на порядок ресурсніше".

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