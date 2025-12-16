Россия – наименее мирная страна по версии Global Peace Index 2025. В списке есть и Украина
Россия признана наименее мирной страной из более чем 163 государств мира. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Global Peace Index 2025 года.
В отчете отмечается, что 74 страны показали улучшение миролюбия, а 87 – наоборот, ухудшили результаты по сравнению с прошлым годом. В целом средний уровень миролюбия стран снизился на 0,36% в Глобальном индексе мира.
Второе место заняла Украина, где уже четвертый год идет полномасштабная война России и с 2014 года продолжается вооруженная агрессия Кремля, которая ранее называлась Антитеррористическая операция/Операция объединенных сил.
Также низкий индекс миролюбия имеют Судан, Республика Конго, Йемен, Афганистан, Сирия, Южный Судан, Израиль, Мали, Мьянма, Буркина Фасо, Сомали, Центральная Африканская Республика и Северная Корея.
В пятерку самых миролюбивых стран вошли:
- Исландия
- Ирландия
- Новая Зеландия
- Австрия
- Швейцария.
Также к ним относятся Сингапур, Португалия, Германия, Словения, Финляндия, Чехия и Япония.
- В сентябре Украина поднялась на семь позиций в мировом рейтинге экономической свободы 2025 года.
- В октябре стало известно, что Украина потеряла позиции в мировом рейтинге безвиза – заняла 33-е место.
- 2 декабря стало известно, что Украина впервые в истории вошла в сотню крупнейших производителей оружия, по рейтингу SIPRI.
