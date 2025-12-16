Одна из самых миролюбивых стран в 2025 году – это Германия

Война в Украине (Фото: Запорожская ОГА)

Россия признана наименее мирной страной из более чем 163 государств мира. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Global Peace Index 2025 года.

В отчете отмечается, что 74 страны показали улучшение миролюбия, а 87 – наоборот, ухудшили результаты по сравнению с прошлым годом. В целом средний уровень миролюбия стран снизился на 0,36% в Глобальном индексе мира.

Второе место заняла Украина, где уже четвертый год идет полномасштабная война России и с 2014 года продолжается вооруженная агрессия Кремля, которая ранее называлась Антитеррористическая операция/Операция объединенных сил.

Также низкий индекс миролюбия имеют Судан, Республика Конго, Йемен, Афганистан, Сирия, Южный Судан, Израиль, Мали, Мьянма, Буркина Фасо, Сомали, Центральная Африканская Республика и Северная Корея.

Рейтинг миролюбия 2025 года (скриншот отчета Global Peace Index)

В пятерку самых миролюбивых стран вошли:

Исландия Ирландия Новая Зеландия Австрия Швейцария.

Также к ним относятся Сингапур, Португалия, Германия, Словения, Финляндия, Чехия и Япония.

