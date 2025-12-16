Росія – найменш мирна країна світу за версією Global Peace Index 2025. У списку є й Україна

Одна з наймиролюбніших країн у 2025 році – це Німеччина

Війна в Україні (Фото: Запорізька ОВА)

Росія визнана найменш мирною країною з-понад 163 держав світу. Про це свідчать дані рейтингу Global Peace Index 2025 року.

У звіті зазначається, що 74 країни показали покращення миролюбності, а 87 – навпаки, показали погіршені результати у порівнянні з минулим роком. Загалом середній рівень миролюбності країн знизився на 0,36% у Глобальному індексі миру.

Друге місце посіла Україна, де вже четвертий рік йде повномасштабна війна Росії та з 2014 року триває збройна агресія Кремля, яка раніше мала назву Антитерористична операція/Операція об'єднаних сил.

Також низький індекс миролюбності мають Судан, Республіка Конго, Ємен, Афганістан, Сирія, Південний Судан, Ізраїль, Малі, М'янма, Буркіна Фасо, Сомалі, Центральна Африканська Республіка та Північна Корея.

Рейтинг миролюбності 2025 року (скриншот звіту Global Peace Index)

У п'ятірку наймиролюбніших країн увійшли:

Ісландія Ірландія Нова Зеландія Австрія Швейцарія.

Також до них належать Сингапур, Португалія, Німеччина, Словенія, Фінляндія, Чехія та Японія.

