Росія – найменш мирна країна світу за версією Global Peace Index 2025. У списку є й Україна
Війна в Україні (Фото: Запорізька ОВА)

Росія визнана найменш мирною країною з-понад 163 держав світу. Про це свідчать дані рейтингу Global Peace Index 2025 року.

У звіті зазначається, що 74 країни показали покращення миролюбності, а 87 – навпаки, показали погіршені результати у порівнянні з минулим роком. Загалом середній рівень миролюбності країн знизився на 0,36% у Глобальному індексі миру.

Друге місце посіла Україна, де вже четвертий рік йде повномасштабна війна Росії та з 2014 року триває збройна агресія Кремля, яка раніше мала назву Антитерористична операція/Операція об'єднаних сил.

Також низький індекс миролюбності мають Судан, Республіка Конго, Ємен, Афганістан, Сирія, Південний Судан, Ізраїль, Малі, М'янма, Буркіна Фасо, Сомалі, Центральна Африканська Республіка та Північна Корея.

У п'ятірку наймиролюбніших країн увійшли:

  1. Ісландія
  2. Ірландія
  3. Нова Зеландія
  4. Австрія
  5. Швейцарія.

Також до них належать Сингапур, Португалія, Німеччина, Словенія, Фінляндія, Чехія та Японія.

  • У вересні Україна піднялася на сім позицій у світовому рейтингу економічної свободи 2025 року.
  • У жовтні стало відомо, що Україна втратила позиції у світовому рейтингу безвізу – посіла 33-тє місце.
  • 2 грудня стало відомо, що Україна вперше в історії увійшла до сотні найбільших виробників зброї, за рейтингом SIPRI.
