Росія – найменш мирна країна світу за версією Global Peace Index 2025. У списку є й Україна
Росія визнана найменш мирною країною з-понад 163 держав світу. Про це свідчать дані рейтингу Global Peace Index 2025 року.
У звіті зазначається, що 74 країни показали покращення миролюбності, а 87 – навпаки, показали погіршені результати у порівнянні з минулим роком. Загалом середній рівень миролюбності країн знизився на 0,36% у Глобальному індексі миру.
Друге місце посіла Україна, де вже четвертий рік йде повномасштабна війна Росії та з 2014 року триває збройна агресія Кремля, яка раніше мала назву Антитерористична операція/Операція об'єднаних сил.
Також низький індекс миролюбності мають Судан, Республіка Конго, Ємен, Афганістан, Сирія, Південний Судан, Ізраїль, Малі, М'янма, Буркіна Фасо, Сомалі, Центральна Африканська Республіка та Північна Корея.
У п'ятірку наймиролюбніших країн увійшли:
- Ісландія
- Ірландія
- Нова Зеландія
- Австрія
- Швейцарія.
Також до них належать Сингапур, Португалія, Німеччина, Словенія, Фінляндія, Чехія та Японія.
