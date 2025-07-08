Россия нанесла удар дронами по Николаеву – возник пожар, есть раненый
8 июля российская армия атаковала Николаев дронами. В результате удара произошел пожар в пригороде, есть раненый, сообщает глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
Примерно в 02:30 в Николаеве прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги. После этого в пригороде Николаева вспыхнул пожар.
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Позже Ким сообщил, чтоВ результате российской атаки на пригороды Николаева ранен 51-летний мужчина. Он госпитализирован.
Ночью Воздушные силы сообщали, что в направлении области двигались беспилотники.
- 29 июня российские войска атаковали Николаев баллистическими ракетами и дронами "Шахед". Под ударом оказался объект инфраструктуры. Повреждены складские здания.
- 7 июля в Николаевской области произошел пожар на складе боеприпасов. Там была одиночная детонация.