Россия нанесла удар дронами по Николаеву – возник пожар, есть раненый

Николаев (иллюстративное фото: wikipedia.org)

8 июля российская армия атаковала Николаев дронами. В результате удара произошел пожар в пригороде, есть раненый, сообщает глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Примерно в 02:30 в Николаеве прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги. После этого в пригороде Николаева вспыхнул пожар.

Позже Ким сообщил, чтоВ результате российской атаки на пригороды Николаева ранен 51-летний мужчина. Он госпитализирован.

Ночью Воздушные силы сообщали, что в направлении области двигались беспилотники.