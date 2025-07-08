Росія вдарила дронами по Миколаєву – виникла пожежа, є поранений
Російська армія 8 липня атакувала дронами Миколаїв. Унаслідок удару сталася пожежа в передмісті, є поранений, повідомляє начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Близько 02:30 у Миколаєві пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги. Після цього у передмісті Миколаєва виникла пожежа.
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Згодом Кім повідомив, щовнаслідок російської атаки по передмістю Миколаєва поранено 51-річного чоловіка. Його госпіталізували.
Вночі Повітряні сили зазначали, що у напрямку області рухалися дрони.
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