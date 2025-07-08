Росія вдарила дронами по Миколаєву – виникла пожежа, є поранений

Миколаїв (Ілюстративне фото: wikipedia.org)

Російська армія 8 липня атакувала дронами Миколаїв. Унаслідок удару сталася пожежа в передмісті, є поранений, повідомляє начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Близько 02:30 у Миколаєві пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги. Після цього у передмісті Миколаєва виникла пожежа.

Згодом Кім повідомив, щовнаслідок російської атаки по передмістю Миколаєва поранено 51-річного чоловіка. Його госпіталізували.

Вночі Повітряні сили зазначали, що у напрямку області рухалися дрони.