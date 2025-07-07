У Миколаївській області загорівся склад боєприпасів – почалася детонація

Миколаївська область (Ілюстративне фото: wikipedia.org)

7 липня у Миколаївській області сталося займання на місці зберігання боєприпасів. Там відбувається поодинока детонація, повідомляють Сили оборони Півдня.

Займання сталося близько 10:00. Наразі причина виникнення пожежі уточнюється, але за попередньою інформацією, вона не пов’язана з ворожими обстрілами.

Ймовірно, зайняття сталося від горіння сухої трави.

"Склад розташований поза межами населених пунктів. Загрози місцевому населенню немає, але просимо всіх залишатись у безпечному місці", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що військовим командуванням було створено комісію для проведення детального розслідування даної події.

Очільник Миколаївської державної адміністрації Віталій Кім близько 10:58 повідомив, що вибухи в області не повʼязані з обстрілом.