У Миколаївській області загорівся склад боєприпасів – почалася детонація
7 липня у Миколаївській області сталося займання на місці зберігання боєприпасів. Там відбувається поодинока детонація, повідомляють Сили оборони Півдня.
Займання сталося близько 10:00. Наразі причина виникнення пожежі уточнюється, але за попередньою інформацією, вона не пов’язана з ворожими обстрілами.
Ймовірно, зайняття сталося від горіння сухої трави.
"Склад розташований поза межами населених пунктів. Загрози місцевому населенню немає, але просимо всіх залишатись у безпечному місці", – йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що військовим командуванням було створено комісію для проведення детального розслідування даної події.
Очільник Миколаївської державної адміністрації Віталій Кім близько 10:58 повідомив, що вибухи в області не повʼязані з обстрілом.
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