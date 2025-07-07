В Николаевской области загорелся склад боеприпасов – началась детонация

Николаевская область (Иллюстративное фото: wikipedia.org)

7 июля в Николаевской области произошел пожар на складе боеприпасов. Там происходит одиночная детонация, сообщают Силы обороны Юга.

Пожар произошел около 10:00. В настоящее время причина возникновения пожара уточняется, но по предварительной информации, он не связан с вражескими обстрелами.

Вероятно, пожар произошел из-за возгорания сухой травы.

"Склад расположен за пределами населенных пунктов. Угрозы местному населению нет, но просим всех оставаться в безопасном месте", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что военным командованием была создана комиссия для проведения детального расследования данного инцидента.

Глава Николаевской государственной администрации Виталий Ким около 10:58 сообщил, что взрывы в области не связаны с обстрелами.