В Николаевской области загорелся склад боеприпасов – началась детонация
7 июля в Николаевской области произошел пожар на складе боеприпасов. Там происходит одиночная детонация, сообщают Силы обороны Юга.
Пожар произошел около 10:00. В настоящее время причина возникновения пожара уточняется, но по предварительной информации, он не связан с вражескими обстрелами.
Вероятно, пожар произошел из-за возгорания сухой травы.
"Склад расположен за пределами населенных пунктов. Угрозы местному населению нет, но просим всех оставаться в безопасном месте", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что военным командованием была создана комиссия для проведения детального расследования данного инцидента.
Глава Николаевской государственной администрации Виталий Ким около 10:58 сообщил, что взрывы в области не связаны с обстрелами.
- 29 июня российские войска атаковали Николаев баллистическими ракетами и "шахедами". Под ударом оказался объект инфраструктуры. Были повреждены складские здания.
- В ночь на 7 июля Россия атаковала Украину ракетами С-300/400 и более чем сотней дронов. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 75 вражеских целей.
- В результате атаки дронов 7 июля по Харькову и Запорожью пострадали территориальные центры комплектации, есть раненые военнослужащие.