Россия направила четыре авиабомбы на село под Купянском, убила двоих человек – фото
Сегодня, 7 августа, российские оккупанты направили четыре авиабомбы на село в Харьковской области, погибли двое мирных жителей. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Россияне обстреляли четырьмя управляемыми авиабомбами село Кругляковка в Купянском районе. Попали по частным домам. По предварительным данным, двое гражданских погибли. Пять человек были ранены", – написал Ермак.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ударили четырьмя управляемыми авиабомбами по Кругляковке около 19:45.
По предварительным данным медиков экстренной помощи, погибли женщина около 45 лет и мужчина около 60 лет.
Госпитализировали в лечебные учреждения двух женщин и двух мужчин. Еще одна женщина 62 года получила медицинскую помощь на месте.
Под повторный обстрел оккупантов попали спасатели.
Пострадали двое сотрудников ГСЧС, их госпитализировали в медицинское учреждение.
Разрушены и повреждены частные дома, возникли пожары.
- Ранее сегодня Россия нанесла два ракетных удара по Покровску – попала по жилой многоэтажке и гостинице. По состоянию на 21: 30 было известно о гибели пятерых человек.
Комментарии