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Россия направила четыре авиабомбы на село под Купянском, убила двоих человек – фото

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2023, 21:45
Россия направила четыре авиабомбы на село под Купянском, убила двоих человек – фото - Фото
Кругляковка (Фото: Telegram Андрея Ермака)

Сегодня, 7 августа, российские оккупанты направили четыре авиабомбы на село в Харьковской области, погибли двое мирных жителей. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Россияне обстреляли четырьмя управляемыми авиабомбами село Кругляковка в Купянском районе. Попали по частным домам. По предварительным данным, двое гражданских погибли. Пять человек были ранены", – написал Ермак.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ударили четырьмя управляемыми авиабомбами по Кругляковке около 19:45.

По предварительным данным медиков экстренной помощи, погибли женщина около 45 лет и мужчина около 60 лет.

Госпитализировали в лечебные учреждения двух женщин и двух мужчин. Еще одна женщина 62 года получила медицинскую помощь на месте.

Под повторный обстрел оккупантов попали спасатели.

Пострадали двое сотрудников ГСЧС, их госпитализировали в медицинское учреждение.

Разрушены и повреждены частные дома, возникли пожары.

Россия направила четыре авиабомбы на село под Купянском, убила двоих человек – фото

Россия направила четыре авиабомбы на село под Купянском, убила двоих человек – фото
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Наталья Медведева
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