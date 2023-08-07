Россия направила четыре авиабомбы на село под Купянском, убила двоих человек – фото

Сегодня, 7 августа, российские оккупанты направили четыре авиабомбы на село в Харьковской области, погибли двое мирных жителей. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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"Россияне обстреляли четырьмя управляемыми авиабомбами село Кругляковка в Купянском районе. Попали по частным домам. По предварительным данным, двое гражданских погибли. Пять человек были ранены", – написал Ермак.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ударили четырьмя управляемыми авиабомбами по Кругляковке около 19:45.

По предварительным данным медиков экстренной помощи, погибли женщина около 45 лет и мужчина около 60 лет.

Госпитализировали в лечебные учреждения двух женщин и двух мужчин. Еще одна женщина 62 года получила медицинскую помощь на месте.

Под повторный обстрел оккупантов попали спасатели.

Пострадали двое сотрудников ГСЧС, их госпитализировали в медицинское учреждение.

Разрушены и повреждены частные дома, возникли пожары.

Ранее сегодня Россия нанесла два ракетных удара по Покровску – попала по жилой многоэтажке и гостинице. По состоянию на 21: 30 было известно о гибели пятерых человек.

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