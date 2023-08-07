Росія направила чотири авіабомби на село під Куп'янськом, вбила двох людей – фото

Сьогодні, 7 серпня, російські окупанти направили чотири авіабомби на село на Харківщині, загинули двоє мирних жителів. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Росіяни обстріляли чотирма керованими авіабомбами село Кругляківка, що в Куп’янському районі. Влучили по приватних будинках. За попередніми даними, двоє цивільних загинули. Пʼятеро людей були поранені", – написав Єрмак.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами по Кругляківці близько 19:45.

За попередніми даними медиків екстреної допомоги, загинули – жінка близько 45 років та чоловік близько 60 років.

Госпіталізували до лікувальних установ двох жінок та двох чоловіків. Ще одна жінка 62 років отримала медичну допомогу на місці.

Під повторний обстріл окупантів потрапили рятувальники.

Постраждали двоє співробітників ДСНС, їх госпіталізували до медичної установи.

Зруйновані та пошкоджені приватні будинки, виникли пожежі.

Раніше сьогодні Росія завдала двох ракетних ударів по Покровську – потрапила по житловій багатоповерхівці та готелі. Станом на 21:30 було відомо про загибель п'ятьох людей.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.