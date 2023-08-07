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Росія направила чотири авіабомби на село під Куп'янськом, вбила двох людей – фото

Этот материал также доступен на русском
07.08.2023, 21:45
Росія направила чотири авіабомби на село під Куп'янськом, вбила двох людей – фото - Фото
Кругляківка (Фото: Telegram Андрія Єрмака)

Сьогодні, 7 серпня, російські окупанти направили чотири авіабомби на село на Харківщині, загинули двоє мирних жителів. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Росіяни обстріляли чотирма керованими авіабомбами село Кругляківка, що в Куп’янському районі. Влучили по приватних будинках. За попередніми даними, двоє цивільних загинули. Пʼятеро людей були поранені", – написав Єрмак.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами по Кругляківці близько 19:45.

За попередніми даними медиків екстреної допомоги, загинули – жінка близько 45 років та чоловік близько 60 років.

Госпіталізували до лікувальних установ двох жінок та двох чоловіків. Ще одна жінка 62 років отримала медичну допомогу на місці.

Під повторний обстріл окупантів потрапили рятувальники.

Постраждали двоє співробітників ДСНС, їх госпіталізували до медичної установи.

Зруйновані та пошкоджені приватні будинки, виникли пожежі.

Росія направила чотири авіабомби на село під Куп'янськом, вбила двох людей – фото

Росія направила чотири авіабомби на село під Куп'янськом, вбила двох людей – фото
Наталія Медведєва
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війнаАндрій ЄрмакХарківська областьавіабомба
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