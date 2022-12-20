Россия наступает под Бахмутом и Авдеевкой, усиливает переброску мобилизованных — Генштаб

Российские оккупанты наступают в районе Бахмута и Авдеевки, а также усиливают переброску мобилизованных. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что россияне наращивают объемы переброски мобилизованных оккупантов, а также вооружения, военной техники, горюче-смазочных материалов и боеприпасов с дальневосточных регионов РФ.

Противник сосредоточен на наступлении под Бахмутом и Авдеевкой, пытается улучшить тактическое положение на Лиманском и Купянском направлениях.

На других участках фронта РФ стоит в обороне и пытается сдерживать продвижение ВСУ, продолжая обстреливать позиции украинских воинов и гражданские объекты на линии соприкосновения.

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Дмитро Гриниченко

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