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Россия наступает под Бахмутом и Авдеевкой, усиливает переброску мобилизованных — Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2022, 18:53
Россия наступает под Бахмутом и Авдеевкой, усиливает переброску мобилизованных — Генштаб - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Российские оккупанты наступают в районе Бахмута и Авдеевки, а также усиливают переброску мобилизованных. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что россияне наращивают объемы переброски мобилизованных оккупантов, а также вооружения, военной техники, горюче-смазочных материалов и боеприпасов с дальневосточных регионов РФ.

Противник сосредоточен на наступлении под Бахмутом и Авдеевкой, пытается улучшить тактическое положение на Лиманском и Купянском направлениях. 

На других участках фронта РФ стоит в обороне и пытается сдерживать продвижение ВСУ, продолжая обстреливать позиции украинских воинов и гражданские объекты на линии соприкосновения. 

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Дмитро Гриниченко
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война Донбасс авдеевка бахмут генштаб мобилизация в россии
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