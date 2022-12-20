Россия наступает под Бахмутом и Авдеевкой, усиливает переброску мобилизованных — Генштаб
Российские оккупанты наступают в районе Бахмута и Авдеевки, а также усиливают переброску мобилизованных. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что россияне наращивают объемы переброски мобилизованных оккупантов, а также вооружения, военной техники, горюче-смазочных материалов и боеприпасов с дальневосточных регионов РФ.
Противник сосредоточен на наступлении под Бахмутом и Авдеевкой, пытается улучшить тактическое положение на Лиманском и Купянском направлениях.
На других участках фронта РФ стоит в обороне и пытается сдерживать продвижение ВСУ, продолжая обстреливать позиции украинских воинов и гражданские объекты на линии соприкосновения.
- В Бахмуте идут ожесточенные бои, но ВСУ отбивают атаки россиян и наносят им "максимальные" потери в личном составе, заявляли в Восточной группировке войск.
- Недавно ВСУ отбили атаки российских оккупантов в более 15 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей за сутки.
- Российские оккупанты за несколько месяцев продвинулись максимум на 5 км в районе Бахмута, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
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