Россия наступает в районах Авдеевки, Марьинки и Купянска, ВСУ истощают врага – карта

В течение суток российские оккупанты наступали на Авдеевском, Марьинском и Купянском направлениях, Силы обороны истощают врага вдоль всей линии фронта. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Военные сообщили, что за сутки на поле боя произошло 78 боевых столкновений. Из них – 20 в районе Купянска. Там россияне пытались вести штурмовые действия вблизи Синьковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские военные отбили пять атак оккупантов возле Богдановки и Хромового Донецкой области. Также враг пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки, успеха не имел.

Россия не оставляет попыток окружить Авдеевку. Безуспешными были наступательные действия россиян в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Тоненько Донецкой области, где Силы обороны отбили более 20 атак.

Также враг совершил более 25 неудачных атак в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области.

На Шахтерском и Запорожском направлениях россияне безуспешно штурмовали вблизи Старомайорского Донецкой области; Красного, Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области. Здесь украинские воины отбили более 10 атак.

Силы обороны продолжают продвигаться на Мелитопольском направлении.

Украинская авиация нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один по зенитно-ракетному комплексу противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены ударный БпЛА типа Shahed-136/131 и разведывательный БпЛА врага.

Ракетчики и артиллеристы поразили три артиллерийских средства, пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель россиян.

В ВСУ сообщили, что на Купянском направлении россияне активизировались в применении боевой техники.

Эстонская разведка прогнозирует "жаркие" недели в районе Авдеевки и Купянска.

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