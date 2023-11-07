Россия наступает в районах Авдеевки, Марьинки и Купянска, ВСУ истощают врага – карта
В течение суток российские оккупанты наступали на Авдеевском, Марьинском и Купянском направлениях, Силы обороны истощают врага вдоль всей линии фронта. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Военные сообщили, что за сутки на поле боя произошло 78 боевых столкновений. Из них – 20 в районе Купянска. Там россияне пытались вести штурмовые действия вблизи Синьковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.
На Бахмутском направлении украинские военные отбили пять атак оккупантов возле Богдановки и Хромового Донецкой области. Также враг пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки, успеха не имел.
Россия не оставляет попыток окружить Авдеевку. Безуспешными были наступательные действия россиян в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Тоненько Донецкой области, где Силы обороны отбили более 20 атак.
Также враг совершил более 25 неудачных атак в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области.
На Шахтерском и Запорожском направлениях россияне безуспешно штурмовали вблизи Старомайорского Донецкой области; Красного, Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области. Здесь украинские воины отбили более 10 атак.
Силы обороны продолжают продвигаться на Мелитопольском направлении.
Украинская авиация нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один по зенитно-ракетному комплексу противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены ударный БпЛА типа Shahed-136/131 и разведывательный БпЛА врага.
Ракетчики и артиллеристы поразили три артиллерийских средства, пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель россиян.
- В ВСУ сообщили, что на Купянском направлении россияне активизировались в применении боевой техники.
- Эстонская разведка прогнозирует "жаркие" недели в районе Авдеевки и Купянска.
Смотрите также: "Устроили ад, десятки единиц". Возле Авдеевки президентская бригада сожгла колонну РФ
Комментарии