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Росія наступає в районах Авдіївки, Мар'їнки та Куп'янська, ЗСУ виснажують ворога – карта

Этот материал также доступен на русском
07.11.2023, 07:22
Росія наступає в районах Авдіївки, Мар'їнки та Куп'янська, ЗСУ виснажують ворога – карта - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби російські окупанти наступали на Авдіївському, Мар'їнському та Куп'янському напрямках, Сили оборони виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Військові повідомили, що за добу на полі бою відбулося 78 бойових зіткнень. З них – 20 в районі Куп'янська. Там росіяни намагалися вести штурмові дії поблизу Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

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На Бахмутському напрямку українські військові відбили п'ять атак окупантів біля Богданівки та Хромового Донецької області. Також ворог намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки, успіху не мав.

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Росія не полишає спроб оточити Авдіївку. Безуспішними були наступальні дії росіян в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке Донецької області, де Сили оборони відбили понад 20 атак.

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Також ворог здійснив понад 25 невдалих атак в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області.

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На Шахтарському та Запорізькому напрямках росіяни безуспішно штурмували поблизу Старомайорського Донецької області; Червоного, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. Тут українські воїни відбили понад 10 атак.

Сили оборони продовжують просуватися на Мелітопольському напрямку.

Українська авіація завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один – по зенітно-ракетному комплексу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено ударний БпЛА типу Shahed-136/131 та розвідувальний БпЛА ворога.

Ракетники та артилеристи уразили три артилерійські засоби, пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль росіян.

  • У ЗСУ повідомили, що на Куп'янському напрямку росіяни активізувалися щодо застосування бойової техніки.
  • Естонська розвідка прогнозує "спекотні" тижні в районі Авдіївки та Куп'янська.

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Мілана Головань
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війнаГенштаб

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