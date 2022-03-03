Россия не добилась существенных успехов в Украине на седьмой день войны – Пентагон

Эффективное и изобретательное сопротивление Украины в сочетании с плохой логистикой и обеспечением российских оккупационных войск препятствует их продвижению по украинской территории. Об этом сказал высокопоставленный представитель Министерства обороны США в ходе брифинга, сообщает пресс-служба Пентагона.

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По словам чиновника, со вчерашнего дня (1 марта, в США сейчас еще 2 марта) в Украине не произошло значительных изменений.

Что касается задействованной российской боевой мощи внутри Украины, вчера она составляла около 80%. На сегодняшний день это около 82%, и это существенный процент боевой мощи РФ, сказал чиновник.

По его словам, в Чернигове, Харькове, Киеве и на севере Украины продолжается сопротивление украинцев российскому наступлению, при этом российские ракеты и артиллерийские обстрелы инфраструктуры и средств коммуникации участились.

"Воздушное пространство над Украиной остается спорным. Россияне не добились превосходства в воздухе над всей страной. Украинская противовоздушная и противоракетная оборона по-прежнему жизнеспособна", — сказал чиновник.

По его словам, с начала войны Россия запустила около 450 баллистических и крылатых ракет малой и средней дальности.

"Мы думаем, что есть много причин, по которым [россияне] не добиваются того прогресса, которого они хотели добиться", — сказал чиновник. Кроме того, что у оккупантов есть проблемы с логистикой и снабжением, также помимо сопротивления со стороны украинцев, "мы также считаем, что [у россиян] есть проблемы с моральным духом… так что, вероятно, здесь есть множество факторов, которые имеют значение".

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Вадим Ребрина

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