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Три самолета, два вертолета, колонны бронетехники. ВС ВСУ о потерях оккупантов за сутки

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 00:57
Три самолета, два вертолета, колонны бронетехники. ВС ВСУ о потерях оккупантов за сутки - Фото
Фото: ПС ЗСУ

В течение суток 2 марта зенитными ракетными подразделениями ВСУ уничтожены три вражеских самолета, два вертолета, а также колонны военной техники и живой силы россиян, сообщает Командование ВС ВСУ.

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2 марта экипажи боевых самолетов Су-24м и Су-25 осуществляли авиационную поддержку подразделений Сухопутных войск ВСУ, уничтожая колонны военной техники и живой силы россиян в Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

В течение суток зенитными ракетными подразделениями уничтожены три вражеских самолета и два вертолета оккупантов.

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Вадим Ребрина
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