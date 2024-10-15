Россия не готовится к зиме на фронте и пытается взять максимум от сухой погоды – ВСУ
Российские оккупанты не ведут подготовку к ухудшению погодных условий на фронте в Донецкой области, пытаясь максимально активизироваться, пока не наступили холода. Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова.
"По данным нашей разведки, враг не готовится к зимнему периоду. Они пытаются максимально использовать сухую погоду, которая сейчас в Донецкой области", – сказала она.
По словам спикера ВСУ, россияне максимально используют артиллерию, FPV-дроны и другие имеющиеся средства поражения именно сейчас – "в надежде, что они смогут достичь каких-то целей до морозов".
Она подчеркнула, что Силы обороны, в отличие от врага, проводят мероприятия по подготовке к зимнему периоду, поэтому россиянам будет гораздо труднее штурмовать украинские позиции.
- 8 октября военные сообщали, что оккупанты зашли на восточную окраину Торецка.
- По состоянию на 11 октября ВСУ контролировали 40-50% территории Торецка.
- В Силах обороны ожидают усиления российских попыток наступать в районе Часового Яра, несмотря на некое "затишье".
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