Россия не готовится к зиме на фронте и пытается взять максимум от сухой погоды – ВСУ

В Донецкой области еще не было "больших дождей", подчеркивают в ВСУ. Оккупанты пока пользуются этим

Российские оккупанты (Иллюстративное фото: ЕРА)

Российские оккупанты не ведут подготовку к ухудшению погодных условий на фронте в Донецкой области, пытаясь максимально активизироваться, пока не наступили холода. Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова.

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"По данным нашей разведки, враг не готовится к зимнему периоду. Они пытаются максимально использовать сухую погоду, которая сейчас в Донецкой области", – сказала она.

По словам спикера ВСУ, россияне максимально используют артиллерию, FPV-дроны и другие имеющиеся средства поражения именно сейчас – "в надежде, что они смогут достичь каких-то целей до морозов".

Она подчеркнула, что Силы обороны, в отличие от врага, проводят мероприятия по подготовке к зимнему периоду, поэтому россиянам будет гораздо труднее штурмовать украинские позиции.

8 октября военные сообщали, что оккупанты зашли на восточную окраину Торецка.

По состоянию на 11 октября ВСУ контролировали 40-50% территории Торецка.

В Силах обороны ожидают усиления российских попыток наступать в районе Часового Яра, несмотря на некое "затишье".

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