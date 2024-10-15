Росія не готується до зими на фронті і намагається взяти максимум від сухої погоди – ЗСУ

На Донеччині ще не було "великих дощів", наголошують у ЗСУ. Окупанти поки користуються цим

Російські окупанти (Ілюстративне фото: ЕРА)

Російські окупанти не ведуть підготовки до погіршення погодних умов на фронті у Донецькій області, намагаючись максимально активізуватись, поки не настали холоди. Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

"За даними нашої розвідки, ворог не готується до зимового періоду. Вони намагаються максимально використати суху погоду, яка зараз на Донеччині", – сказала вона.

За словами речниці ЗСУ, росіяни максимально використовують артилерію, FPV-дрони та інші наявні засоби ураження саме зараз – "в надії, що вони зможуть досягти якихось цілей до морозів".

Вона наголосила, що Сили оборони, на відміну від ворога, проводять заходи підготовки до зимового періоду, тому росіянам буде набагато важче штурмувати українські позиції.

8 жовтня військові повідомляли, що окупанти зайшли на східну околицю Торецька.

Станом на 11 жовтня ЗСУ контролювали 40-50% території Торецька.

У Силах оборони очікують на посилення російських спроб наступати в районі Часового Яру, попри певне "затишшя".

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