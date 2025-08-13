Россия не может иметь права вето на пути Украины в ЕС и НАТО – заявление Коалиции желающих

Лидеры Коалиции согласовали основные принципы справедливого и прочного мира для Украины накануне встречи на Аляске.

Володимир Зеленский, Кир Стармер и Эммануэль Макрон (Фото: EPA)

Россия не может требовать от Киева отказа от евроинтеграции и вступления в НАТО, а Украина должна получить надежные гарантии безопасности. Об этом заявили лидеры Коалиции желающих накануне встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Коалиция приветствовала усилия Трампа, направленные на "прекращение агрессивной войны России и достижение справедливого и прочного мира", и призвала к дипломатическому решению, которое защитит "жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы".

В частности, лидеры коалиции настаивают на том, что:

← содержательные переговоры могут проходить только в контексте прекращения огня или длительного и значительного прекращения боевых действий;

← санкции и более широкие экономические меры для оказания давления на военную экономику России следует усилить, если Россия не согласится на прекращение огня на Аляске;

← международные границы не должны меняться силой;

← Украина должна иметь надежные гарантии безопасности, чтобы эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность;

← не должно быть никаких ограничений на вооруженные силы Украины или ее сотрудничество с третьими странами;

← Россия не может иметь права вето на пути Украины в ЕС и НАТО.

В заявлении подчеркивается, что путь к миру в Украине не может быть определен без Украины.

Заявление было принято после виртуальной встречи лидеров Коалиции желающих, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца. К онлайн-обсуждению также присоединились президент Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Венс.