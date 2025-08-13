Россия не может иметь права вето на пути Украины в ЕС и НАТО – заявление Коалиции желающих
Россия не может требовать от Киева отказа от евроинтеграции и вступления в НАТО, а Украина должна получить надежные гарантии безопасности. Об этом заявили лидеры Коалиции желающих накануне встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.
Коалиция приветствовала усилия Трампа, направленные на "прекращение агрессивной войны России и достижение справедливого и прочного мира", и призвала к дипломатическому решению, которое защитит "жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы".
В частности, лидеры коалиции настаивают на том, что:
← содержательные переговоры могут проходить только в контексте прекращения огня или длительного и значительного прекращения боевых действий;
← санкции и более широкие экономические меры для оказания давления на военную экономику России следует усилить, если Россия не согласится на прекращение огня на Аляске;
← международные границы не должны меняться силой;
← Украина должна иметь надежные гарантии безопасности, чтобы эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность;
← не должно быть никаких ограничений на вооруженные силы Украины или ее сотрудничество с третьими странами;
← Россия не может иметь права вето на пути Украины в ЕС и НАТО.
В заявлении подчеркивается, что путь к миру в Украине не может быть определен без Украины.
Заявление было принято после виртуальной встречи лидеров Коалиции желающих, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца. К онлайн-обсуждению также присоединились президент Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Венс.
- На встрече Коалиции желающих Стармер заявил, что благодаря Трампу впервые с начала полномасштабного вторжения появилась возможность реальный шанс остановить российско-украинскую войну.
