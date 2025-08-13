Стармер считает, что благодаря усилиям Трампа появился реальный шанс на прекращение огня
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что благодаря президенту США Дональду Трампу впервые с начала полномасштабного вторжения появилась реальная возможность остановить российско-украинскую войну. Об этом он заявил во время заседания "коалиции желающих", которое состоялось после онлайн-разговора лидеров Украины, Европы и США, передает Sky News.
Стармер заявил, что встреча Трампа и Путина 15 августа является "чрезвычайно важной".
"Я сказал президенту Трампу, что этот конфликт продолжается уже более трех лет, и у нас не было возможности найти жизнеспособное решение, жизнеспособный способ добиться прекращения огня. А теперь у нас есть такой шанс благодаря его работе", – сказал Стармер.
Британский премьер отметил, что "коалиция желающих", которую он возглавляет, готова развернуть "силы сдерживания", когда настанет момент, и ввести дополнительные санкции против России.
- Европейские лидеры и Зеленский провели онлайн-разговор с Трампом перед его встречей с Путиным на Аляске 15 августа. Во время разговора были сформулированы несколько принципиальных позиций Украины, в частности, по территориальному вопросу и гарантиям безопасности.
- 17 июля Стармер заявил, что "коалиция желающих" активно готовит развертывание сил сдерживания в Украину – планы почти завершены и готовы к реализации после достижения перемирия.
