Стармер считает, что благодаря усилиям Трампа появился реальный шанс на прекращение огня

Британский премьер заявил о готовности развернуть силы сдерживания в Украине, если будет достигнуто соглашение

Кир Стармер (Фото: EPA)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что благодаря президенту США Дональду Трампу впервые с начала полномасштабного вторжения появилась реальная возможность остановить российско-украинскую войну. Об этом он заявил во время заседания "коалиции желающих", которое состоялось после онлайн-разговора лидеров Украины, Европы и США, передает Sky News.

Стармер заявил, что встреча Трампа и Путина 15 августа является "чрезвычайно важной".

"Я сказал президенту Трампу, что этот конфликт продолжается уже более трех лет, и у нас не было возможности найти жизнеспособное решение, жизнеспособный способ добиться прекращения огня. А теперь у нас есть такой шанс благодаря его работе", – сказал Стармер.

Британский премьер отметил, что "коалиция желающих", которую он возглавляет, готова развернуть "силы сдерживания", когда настанет момент, и ввести дополнительные санкции против России.