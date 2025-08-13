Стармер вважає, що зусиллями Трампа вперше з'явився реальний шанс на припинення вогню
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що завдяки президенту США Дональду Трампу вперше з початку повномасштабного вторгнення з'явився реальний шанс зупинити російсько-українську війну. Про це він заявив під час засідання "коаліції охочих", яке відбулося після онлайн-розмови лідерів України, Європи та США, передає Sky News.
Стармер заявив, що зустріч Трампа і Путіна 15 серпня є "надзвичайно важливою".
"Я сказав президенту Трампу, що цей конфлікт триває вже понад три роки, і ми не мали жодної можливості знайти життєздатне рішення, життєздатний спосіб досягти припинення вогню. А тепер у нас є такий шанс завдяки його роботі", – сказав Стармер.
Британський прем'єр зауважив, що "коаліція охочих", де він головує, готова розгорнути "сили заспокоєння", коли настане момент, та запровадити додаткові санкції проти Росії.
- Європейські лідери та Зеленський мали онлайн-розмову з Трампом перед його зустріччю з Путіним на Алясці 15 серпня. Під час розмови було сформульовано декілька принципових позицій України, зокрема щодо територіального питання та гарантій безпеки.
- 17 липня Стармер повідомляв, що "коаліція охочих" активно готує відправлення сил стримування в Україну – плани майже завершені й готові до реалізації після досягнення перемир'я.
Коментарі (0)