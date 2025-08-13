Стармер вважає, що зусиллями Трампа вперше з'явився реальний шанс на припинення вогню

Британський прем'єр заявив про готовність розгорнути в Україні сили стримування, якщо угоди буде досягнуто

Кір Стармер (Фото: EPA)

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що завдяки президенту США Дональду Трампу вперше з початку повномасштабного вторгнення з'явився реальний шанс зупинити російсько-українську війну. Про це він заявив під час засідання "коаліції охочих", яке відбулося після онлайн-розмови лідерів України, Європи та США, передає Sky News.

Стармер заявив, що зустріч Трампа і Путіна 15 серпня є "надзвичайно важливою".

"Я сказав президенту Трампу, що цей конфлікт триває вже понад три роки, і ми не мали жодної можливості знайти життєздатне рішення, життєздатний спосіб досягти припинення вогню. А тепер у нас є такий шанс завдяки його роботі", – сказав Стармер.

Британський прем'єр зауважив, що "коаліція охочих", де він головує, готова розгорнути "сили заспокоєння", коли настане момент, та запровадити додаткові санкції проти Росії.