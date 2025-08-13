Росія не може мати права вето на шляху України до ЄС та НАТО – заява Коаліції охочих

Лідери Коаліції узгодили головні принципи справедливого та тривалого миру для України напередодні зустрічі на Алясці

Володимир Зеленський, Кір Стармер та Емманюель Макрон (Фото: EPA)

Росія не може вимагати від Києва відмови від євроінтеграції та вступу до НАТО, а Україна має отримати надійні гарантії безпеки. Про це заявили лідери Коаліції охочих напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Коаліція привітала зусилля Трампа, спрямовані на "припинення агресивної війни Росії та досягнення справедливого та тривалого миру" й закликала до дипломатичного рішення, яке захищатиме "життєво важливі інтереси безпеки України та Європи".

Зокрема, лідери коаліції наполягають, що:

← змістовні переговори можуть відбуватися лише в контексті припинення вогню або тривалого та значного припинення бойових дій;

← санкції та ширші економічні заходи для тиску на воєнну економіку Росії слід посилити, якщо Росія не погодиться на припинення вогню на Алясці;

← міжнародні кордони не повинні змінюватися силою;

← Україна повинна мати надійні гарантії безпеки, щоб ефективно захищати свій суверенітет та територіальну цілісність;

← не повинно бути жодних обмежень на збройні сили України чи її співпрацю з третіми країнами;

← Росія не може мати права вето на шляху України до ЄС та НАТО.

В заяві наголошується, що шлях до миру в Україні не може бути визначений без України.

Заява була ухвалена після віртуальної зустрічі лідерів Коаліції охочих, президента Франції Емманюеля Макрона, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. До онлайн-розмови також долучилися президент Володимир Зеленський та віцепрезидент США Джей Ді Венс.