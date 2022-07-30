Россия не предоставила Украине списки погибших и раненых в Еленовке — координационный штаб
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными потребовал от России предоставить списки погибших и раненых в результате российского теракта в Еленовке. Там говорят, что еще вчера, 29 июля, запросили информацию, однако до сих пор российская сторона не ответила.
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В штабе отмечают, что обратились к РФ по поводу списков еще 29 июля, сразу после появления информации об убийстве украинских защитников.
"Представители оккупанта не дали никакого ответа на обращение", – говорится в сообщении штаба.
Там призвали Международный комитет Красного Креста и Организацию объединенных наций, выступавших гарантами сохранения жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно инициировать международное расследование преступления и добиваться наказания всех причастных.
Также координационный штаб присоединился к требованию проведения международной инспекции по проверке условий содержания украинских военнопленных.
Вместе с тем, сегодня, в 12:41 Минобороны РФ в своем Telegram опубликовало ссылки на списки погибших и раненых в Еленовке украинцев.
Патронатная служба Азова сообщила, что "не может подтвердить или опровергнуть эти сообщения и проверяет их на достоверность".
"Имена раненых и погибших в Еленовке мы сообщаем семьям в индивидуальном порядке. Ни один украинский или международный институт не может подтвердить или опровергнуть списки, размещенные в российских СМИ", – говорится в сообщении службы.
- Во временно оккупированной Еленовке, в колонии, где российские оккупанты удерживали украинских военнопленных, произошел взрыв, в результате которого, по данным Офиса генпрокурора, погибли около 40 бойцов, еще 130 ранены. Россияне обвинили Украину в обстреле колонии. Украина заявляет, что не била по Еленовке, а взрыв – дело рук самих оккупантов.
- По данным СБУ, россияне могли устроить теракт путем подрыва взрывчатки, заложенной в помещении колонии.
- В ГУР Минобороны сообщили, что массовое убийство украинских военнопленных устроили наемники частной военной компании Вагнера по личной команде российского олигарха Евгения Пригожина, который считается собственником ЧВК.
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