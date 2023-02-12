Россия не смогла подготовить мобилизованных к наступлению на Донбассе – ISW
Российские военные не смогли подготовить мобилизованных к наступлению. Об этом говорится в сводке Института по изучению войны (ISW) по итогам 11 февраля.
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Как отмечается, российские наступательные операции в Донецкой области, кроме Бахмутского направления, и вдоль линии Святово-Кременная привели к незначительному продвижению, не имеющему оперативного значения.
По мнению аналитиков ISW, что российские войска применяют там более традиционную механизированную маневренную тактику боевых действий с использованием регулярных, а не элитных, мотострелковых подразделений, морской пехоты и танков.
Все соединения, которые до сих пор наблюдались, были выведены из боеспособности на более ранних этапах войны и, весьма вероятно, были восстановлены за счет мобилизованного личного состава, пришли к выводу эксперты Института.
"Российские военные, по-видимому, не смогли подготовить свой мобилизованный личный состав для проведения эффективных механизированных наступательных операций за короткий период времени с момента их призыва", – отметили в ISW.
Аналитики добавили, что нехватка адекватных транспортных средств, боеприпасов и других материальных средств, вероятно, способствует неэффективности российской тактики механизированного маневра до сих пор.
- 11 февраля ВСУ отбились от россиян у Белогорови, Бахмута, Марьинки и Угледара.
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