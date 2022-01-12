Россия не сможет влиять на суверенные решения Украины и Грузии – посол США

Посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что Россия не сможет влиять на суверенные решения Грузии и Украины. Соединенные Штаты продолжат работать с европейскими партнерами, чтобы сделать это реальностью. Об этом сообщает Эхо Кавказа.

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"Кремль не может предложить ничего, кроме страха, угнетения и дезинформации. У России не будет права на вето на суверенные решения", – сказала посол.

Дегнан напомнила, что США не будут рассматривать безопасность Европы без европейских союзников и партнеров.

"Мы не можем и не собираемся уступать европейскую безопасность, суверенитет или свободу", – подчеркнула она.

На фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину Россия требует от НАТО отказаться от расширения на восток и грозит военным ответом в случае отказа.

10 января 2022 года на переговорах РФ и США в Женеве Вашингтон отказался закрывать двери в НАТО для Украины и обсуждать безопасность Европы без участия самой Европы.

12 и 13 января пройдут переговоры с РФ в рамках Совета НАТО-Россия и ОБСЕ.

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Александр Матвиенко

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