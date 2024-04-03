Россия не способна производить "Цирконы" в таком количестве, как другие типы ракет – ГУР
Россия не имеет возможности так массово производить гиперзвуковые ракеты "Циркон", как другие типы воздушных целей. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
По его словам, Россия способна производить "Цирконы" в "значительно меньшем" количестве, чем крылатые ракеты "Калибр" или ракеты авиационного базирования Х-101.
Он отметил, что у россиян есть возможности производить скоростные ракеты, однако украинские военные следят за этой информацией.
"Мы отслеживаем это, информация известна и реакция украинских систем ПВО, Воздушных сил, Противоракетной обороны, она есть. Результаты, если мы говорим о Киеве, тоже есть", – сказал Юсов.
Он подчеркнул, что ракетная угроза никуда не исчезает, и россияне будут в дальнейшем пытаться обстреливать Украину, применяя различные типы атак и комбинированные удары с использованием "шахедов".
"Нужно готовиться и к каждой атаке относиться серьезно", – сказал Юсов.
Представитель ГУР Минобороны заявил, что наблюдая паузы в обстрелах украинской территории, можно предположить, с какой силой будет нанесен следующий удар.
"Мы наблюдаем и паузы. Чем длиннее пауза, тем больше накопления. Массированные ракетные удары были, по количеству ракет эти удары не превышали предыдущие", – пояснил Юсов.
По его мнению, враг накапливал ресурс для подготовки новых обстрелов, поэтому этой зимой не последовали удары по украинской энергетике.
"Обстрелы сдвинулись по времени, но от террористических практик и намерений враг не отказался, в конце концов мы имеем дело с государством-террористом", – подытожил он.
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