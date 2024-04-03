Росія не здатна виготовляти "Циркони" у такій кількості, як інші типи ракет – ГУР

Представник ГУР Міноборони сказав, що ракетна небезпека завжди присутня, й Росія надалі проводитиме масовані обстріли України

Андрій Юсов ( Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Росія не має змоги так масово виготовляти гіперзвукові ракети "Циркон", як інші типи повітряних цілей. Про це в ефірі національного телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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За його словами, Росія здатна виготовляти "Циркони" у "значно меншій" кількості, ніж крилаті ракети "Калібр" або ракети авіаційного базування Х-101.

Він зазначив, що росіяни мають спроможності виготовляти швидкісні ракети, однак українські військові слідкують за цієї інформацією.

"Ми відстежуємо це, інформація відома й реакція українських систем ППО, Повітряних сил, Протиракетної оборони, вона є. Результати, якщо ми говоримо про Київ, також є", – сказав Юсов.

Він наголосив, що ракетна загроза нікуди не зникає, й росіяни надалі намагатимуться обстрілювати Україну, застосовуючи різноманітні типи атак і комбіновані удари з використанням "шахедів".

"Треба готуватись та до кожної атаки ставитися серйозно", – сказав Юсов.

Представник ГУР Міноборони заявив, що спостерігаючи паузи в обстрілах української території, можна передбачити, з якою силою буде завдано наступного удару.

"Ми спостерігаємо і паузи. Чим довша пауза, тим більше накопичення. Масовані ракетні удари були, за кількістю ракет ці удари не перевищували попередні", – пояснив Юсов.

На його думку, ворог накопичував ресурс задля підготовки нових обстрілів, тому цієї зими не відбулися удари по українській енергетиці.

"Обстріли зсунулись за часом, але від терористичних практик і намірів ворог не відмовився, зрештою ми маємо справу з державою-терористом", – підсумував він.

Вранці 25 березня росіяни атакували Київ ракетами, внаслідок чого місцева влада зафіксувала падіння уламків у місті. Аналітик Рябих припустив, що росіяни могли вдарити по столиці ракетами "Циркон".