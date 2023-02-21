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Россия неизбирательно использует артиллерию, гибнут гражданские – британская разведка

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2023, 09:41
Россия неизбирательно использует артиллерию, гибнут гражданские – британская разведка - Фото
Россияне обстреляли Харьков (Фото: EPA)

Российские оккупанты в войне против Украины неизбирательно применяют артиллерию, это приводит к жертвам среди гражданского населения. Об этом говорится в сводке британской разведки утром 21 февраля.

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Британцы приводят данные Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, которое по состоянию на 13 февраля 2023 года зафиксировало 18 955 жертв среди гражданского населения с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

По данным ООН, среди мирных украинцев 7 199 убитых и 11 756 раненых, 697 жертв среди гражданского населения появились в январе 2023 года. Отмечается, что фактические цифры значительно выше.

Согласно другому независимому анализу, вероятно, было убито более 16 000 мирных жителей.

Данные за январь 2023 года показали, что насилие продолжалось вдоль линии фронта протяженностью 1200 км, но в основном было сосредоточено в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

В течение января 2023 года наблюдалась очень высокая интенсивность и тенденция к усугублению ущерба как медицинским, так и образовательным учреждениям.

"Эти инциденты и продолжающиеся жертвы среди гражданского населения, вероятно, в значительной степени связаны с отсутствием дискриминации со стороны России в использовании артиллерии и других систем зонального вооружения", – говорится в сводке британской разведки.

Наталія Медведєва
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обстрел война британская разведка
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