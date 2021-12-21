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Россия ни в коем случае не согласится на размещение инфраструктуры НАТО в Украине – МИД РФ

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2021, 11:20
Россия ни в коем случае не согласится на размещение инфраструктуры НАТО в Украине – МИД РФ - Фото
Константин Гаврилов (Фото: Russian Delegation on MIlitary Security and Arms Control, Facebook)

Россия "ни в коем случае" не согласится на размещение инфраструктуры НАТО в Украине и Грузии и "не даст себя заговорить". Об этом заявил глава российской делегации в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в программе кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева.

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В Кремле отмечают, что будут разрабатываться дальнейшие шаги, анализируя заявления и действия США и НАТО. В случае отказа выполнять ультиматумы Москвы угрожают предоставить "военно-технический" ответ.

По словам Гаврилова, Западу "не удастся изолировать РФ". Он говорит, что требования Кремля "конечно разбудят европейцев и американцев".

Хотя Гаврилов заявляет, что Москва конкретных ответных сроков США и НАТО не устанавливала, вчера, 20 декабря, в МИД РФ подчеркнули, что не могут медлить и готовы начинать переговоры сразу.

Марина Тищенко
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