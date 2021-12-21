Россия ни в коем случае не согласится на размещение инфраструктуры НАТО в Украине – МИД РФ

Россия "ни в коем случае" не согласится на размещение инфраструктуры НАТО в Украине и Грузии и "не даст себя заговорить". Об этом заявил глава российской делегации в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в программе кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В Кремле отмечают, что будут разрабатываться дальнейшие шаги, анализируя заявления и действия США и НАТО. В случае отказа выполнять ультиматумы Москвы угрожают предоставить "военно-технический" ответ.

По словам Гаврилова, Западу "не удастся изолировать РФ". Он говорит, что требования Кремля "конечно разбудят европейцев и американцев".

Хотя Гаврилов заявляет, что Москва конкретных ответных сроков США и НАТО не устанавливала, вчера, 20 декабря, в МИД РФ подчеркнули, что не могут медлить и готовы начинать переговоры сразу.

По данным разведки за ноябрь 2021 года, Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь. Мероприятие угрожает ей беспрецедентными санкциями в случае вторжения.

17 декабря Кремль опубликовал требования президента Владимира Путина к США и НАТО. Один из пунктов – не брать Украину в НАТО.

Кремль заявил, что будет обсуждать "гарантии безопасности" исключительно из США, потому что считает, что другие стороны "лишат смысла" переговоры.

В США 20 декабря сообщили, что готовят список, в котором перечислят действия РФ, вызывающие обеспокоенность.

Марина Тищенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.