Россия ночью атаковала Николаевскую область дронами Shahed-136. ВСУ сбили пять из семи
02.10.2022, 09:15
Дроны Shahed-136 на стартовой позиции (Фото - скриншот из видео Минобороны Ирана)
Вооруженные Силы Украины ночью 2 октября сбили пять российских дронов-камикадзе Shahed-136 в Николаевской области, сообщило командование Воздушных сил.
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"2 октября ночью российские оккупационные войска атаковали Николаевскую область семью дронами-камикадзе Shahed-136. Пять из семи Shahed-136 уничтожены военнослужащими зенитной ракетной Одесской бригады и Херсонской зенитной ракетной бригады", – рассказали военные.
Куда попали два дрона, которые сбить не удалось, не сообщается.
Один российский дрон-камикадзе ночью 2 октября попал в лицей в Кривом Роге.
- Россия начала применять иранские дроны Shahed 136 для ударов по Украине в середине сентября.
- Они дешевле крылатых ракет, которые стоят миллионы долларов, но имеют более слабую боевую мощность: если ракета несет от 400 кг взрывчатки, то дрон-камикадзе – в десять раз меньше.
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