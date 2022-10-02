Россия ночью атаковала Николаевскую область дронами Shahed-136. ВСУ сбили пять из семи

Вооруженные Силы Украины ночью 2 октября сбили пять российских дронов-камикадзе Shahed-136 в Николаевской области, сообщило командование Воздушных сил.

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"2 октября ночью российские оккупационные войска атаковали Николаевскую область семью дронами-камикадзе Shahed-136. Пять из семи Shahed-136 уничтожены военнослужащими зенитной ракетной Одесской бригады и Херсонской зенитной ракетной бригады", – рассказали военные.

Куда попали два дрона, которые сбить не удалось, не сообщается.

Один российский дрон-камикадзе ночью 2 октября попал в лицей в Кривом Роге.

Россия начала применять иранские дроны Shahed 136 для ударов по Украине в середине сентября.

Они дешевле крылатых ракет, которые стоят миллионы долларов, но имеют более слабую боевую мощность: если ракета несет от 400 кг взрывчатки, то дрон-камикадзе – в десять раз меньше.

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Андрій Водяний

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