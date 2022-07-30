Россия ночью дважды обстреляла Харьков
30.07.2022, 05:13
Иллюстративное фото: Суспільне
Россия ночью 30 июля дважды обстреляла Харьков, сообщается в Telegram-канале городского головы Игоря Терехова.
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Около трех ночи под ракетный обстрел попал Слободской район.
"Прилетело <...> в здание одного из учебных заведений. Там пожар, который уже гасят наши ребята из ГСЧС. О пострадавших информации нет", — сообщил мэр.
Около четырех часов был еще один удар, "слышавший весь город".
"Куда прилетело – сейчас выясняем", — заявил Терехов.
- 29 июля утром из России ударили по вузу в центре Харькова, разрушили также двухэтажное здание.
- 28 июля Россия обстреляла парк Горького в Харькове: появилась воронка – видео "прилета". Вероятно, это были удары ракетами С-300.
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