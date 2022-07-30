UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия ночью дважды обстреляла Харьков

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2022, 05:13
Россия ночью дважды обстреляла Харьков - Фото
Иллюстративное фото: Суспільне

Россия ночью 30 июля дважды обстреляла Харьков, сообщается в Telegram-канале городского головы Игоря Терехова.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Около трех ночи под ракетный обстрел попал Слободской район.

"Прилетело <...> в здание одного из учебных заведений. Там пожар, который уже гасят наши ребята из ГСЧС. О пострадавших информации нет", — сообщил мэр.

Около четырех часов был еще один удар, "слышавший весь город".

"Куда прилетело – сейчас выясняем", — заявил Терехов.

Читайте также: В Харькове начнут устанавливать бетонные остановки-бомбоубежища

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрел война Харьков игорь терехов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 