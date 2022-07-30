Россия ночью дважды обстреляла Харьков

Россия ночью 30 июля дважды обстреляла Харьков, сообщается в Telegram-канале городского головы Игоря Терехова.

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Около трех ночи под ракетный обстрел попал Слободской район.

"Прилетело <...> в здание одного из учебных заведений. Там пожар, который уже гасят наши ребята из ГСЧС. О пострадавших информации нет", — сообщил мэр.

Около четырех часов был еще один удар, "слышавший весь город".

"Куда прилетело – сейчас выясняем", — заявил Терехов.

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Андрей Водяный

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