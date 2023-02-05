Россия ночью ударила ракетами по Дружковке: есть раненые

Российские войска ночью 5 февраля обстреляли город Дружковку в Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко.

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"Среди ночи россияне нанесли два ракетных удара по Дружковке: ранены пять человек, повреждены четыре многоэтажки и детсад", – рассказал он.

В одном из домов обрушились лестничные пролеты первого и второго этажей, жителей подъезда пришлось эвакуировать с помощью пожарных лестниц, сообщили в ГСЧС.

Месяц назад в результате ракетного удара в Дружковке была уничтожена ледовая арена хоккейного клуба "Донбасс".

Кириленко также сообщил о значительных повреждениях в Курахово – там было прямое попадание в магазин, пострадали также два многоквартирных дома и промышленное сооружение.

На Горловском направлении под огнем оказался Часов Яр — повреждено по меньшей мере семь жилых домов и здание предприятия.

Россияне также обстреливали Угледар, Авдеевку и ее окрестности, населенные пункты возле Соледара, Ямполя на Лисичанском направлении.

Утром 5 февраля Россия нанесла ракетный удар по центру Харькова.

Андрій Водяний

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