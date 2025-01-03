Россия ночью запустила по Украине 93 беспилотника, силы ПВО сбили 60 из них

В результате атаки есть попадания в Донецкой и Черниговской областях

Охота на "шахеды" (Фото: Анатолий Штефан/Facebook)

В ночь на 3 января оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками, силы противовоздушной обороны сбили 60 БпЛА. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

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С 21:00 2 января россияне выпустили по Украине 93 дрона. Районы пусков – Брянск, Миллерово и Орел.

На 09:00 подтверждено сбивание 60 дронов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Еще 26 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий), еще один дрон находится в воздухе.

В результате российской дроновой атаки зафиксированы несколько попаданий ударных БпЛА по частным предприятиям и многоквартирным домам в Донецкой и Черниговской областях.

Также сбитые дроны нанесли ущерб в Киевской области. В нескольких районах повреждены частные дома и автомобили. Есть погибший и пострадавшие.

В Киеве в результате дроновой атаки обломки упали в двух районах. Возник пожар в частном доме, ранена женщина.

В Киевской области из-за атаки оккупантов погиб водитель грузовика. Еще четыре человека пострадали.