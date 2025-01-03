Росія вночі запустила по Україні 93 безпілотники, сили ППО збили 60 з них

Унаслідок атаки є влучання в Донецькій та Чернігівській областях

Полювання на "шахеди" (Фото: Анатолій Штефан/Facebook)

У ніч проти 3 січня окупанти атакували Україну ударними безпілотниками, сили протиповітряної оборони збили 60 БпЛА. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

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З 21:00 2 січня росіяни випустили по Україні 93 дрони. Райони пусків – Брянськ, Міллерово та Орел.

На 09:00 підтверджено збиття 60 дронів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Ще 26 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків), один дрон ще літає.

Внаслідок російської дронової атаки зафіксовано кілька влучань ударних БпЛА по приватних підприємствах та багатоквартирних будинках у Донецькій та Чернігівській областях.

Також збиті дрони завдали шкоди у Київській області. У кількох районах пошкоджено приватні будинки та авто. Є загиблий та постраждалі.

У Києві унаслідок дронової атаки уламки впали у двох районах. Виникла пожежа в приватному будинку, поранено жінку.

У Київській області через атаку окупантів загинув водій вантажівки. Ще четверо людей постраждали.