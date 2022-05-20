UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия обстреливает Николаев

Цей матеріал також доступний українською
20.05.2022, 20:42

Российские оккупанты ведут обстрел Николаева. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич. О жертвах или пострадавших информации пока нет.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В Николаеве раздаются взрывы. Держитесь подальше от окон!" – написал Сенкевич.

  • Ранее сегодня армия России нанесла ракетный удар по городу Лозовая в Харьковской области: зафиксировано попадание в дом культуры. По меньшей мере семь человек, среди которых 11-летний ребенок, получили ранения.
  • Также сегодня днем оккупанты нанесли удар тремя ракетами по одному из районов Одесской области. Вечером еще одна ракета прилетела по объекту инфраструктуры. Есть повреждения. Пострадавших, по данным местных властей, нет.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрел Николаев
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 