Россия обстреливает Николаев

Российские оккупанты ведут обстрел Николаева. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич. О жертвах или пострадавших информации пока нет.

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"В Николаеве раздаются взрывы. Держитесь подальше от окон!" – написал Сенкевич.

Ранее сегодня армия России нанесла ракетный удар по городу Лозовая в Харьковской области: зафиксировано попадание в дом культуры. По меньшей мере семь человек, среди которых 11-летний ребенок, получили ранения.

Также сегодня днем оккупанты нанесли удар тремя ракетами по одному из районов Одесской области. Вечером еще одна ракета прилетела по объекту инфраструктуры. Есть повреждения. Пострадавших, по данным местных властей, нет.

Вадим Ребрина

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