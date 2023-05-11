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Россия обстреляла из "Смерчей" Торецк. Ракеты попали в жилой сектор, есть раненые – фото

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2023, 18:24
Россия обстреляла из
Торецк (Фото: Telegram Павла Кириленко)

Сегодня, 11 мая, российские оккупанты обстреляли Торецк из РСЗО "Смерч". Ракеты попали по жилым домам, ранили мирных людей. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По информации Кириленко, в результате ракетного удара России по Торецку получили ранения восемь человек.

Россия обстреляла из "Смерчей" Торецк. Ракеты попали в жилой сектор, есть раненые – фото

"Россияне применили "Смерчи" – попали в жилой сектор, частично разрушили три дома и ранили местных жителей", – написал глава Донецкой ОВА.

Россия обстреляла из "Смерчей" Торецк. Ракеты попали в жилой сектор, есть раненые – фото

Он добавил, что одна из раненых находится в тяжелом состоянии.

Россия обстреляла из "Смерчей" Торецк. Ракеты попали в жилой сектор, есть раненые – фото
  • 9 мая 2023 года оккупанты нанесли удары по Киеву и области: ПВО сбило ракеты, но возникли пожары, падение обломков на дорогу.
  • В Воздушных силах сообщили, что 23 из 25 российских ракет уничтожены противовоздушной обороной.

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Наталья Медведева
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Торецквойнаракетный удар
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