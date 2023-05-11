Россия обстреляла из "Смерчей" Торецк. Ракеты попали в жилой сектор, есть раненые – фото

Сегодня, 11 мая, российские оккупанты обстреляли Торецк из РСЗО "Смерч". Ракеты попали по жилым домам, ранили мирных людей. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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По информации Кириленко, в результате ракетного удара России по Торецку получили ранения восемь человек.

"Россияне применили "Смерчи" – попали в жилой сектор, частично разрушили три дома и ранили местных жителей", – написал глава Донецкой ОВА.

Он добавил, что одна из раненых находится в тяжелом состоянии.

9 мая 2023 года оккупанты нанесли удары по Киеву и области: ПВО сбило ракеты, но возникли пожары, падение обломков на дорогу.

В Воздушных силах сообщили, что 23 из 25 российских ракет уничтожены противовоздушной обороной.

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