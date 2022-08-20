Россия обстреляла Николаев и Харьков

Российские войска в ночь на 20 августа обстреляли Николаев и Харьков.

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"В городе раздаются мощные взрывы", – сообщил городской голова Александр Сенкевич около трех часов ночи.

В связи с обстрелами в городе объявили воздушную тревогу – вторую за ночь.

Мэр Харькова Игорь Терехова сообщил, что под российские обстрелы в городе попали объекты критической инфраструктуры.

"Прилеты ракет по объектам критической инфраструктуры в Немышлянском районе и пригороде Харькова. Предварительно без жертв и пострадавших", – говорится в Telegram Терехова.

Президент Владимир Зеленский в обращении 19 августа, обращаясь в том числе к жителям Николаева и Харькова, заявил, что Украина не оставит без ответа ни один из этих ударов, установит личность каждого причастного оккупантага и привлечет их к ответственности "тем или иным способом".

Андрей Водяный

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