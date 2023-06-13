Россия обстреляла поселок в Херсонской области, убив снарядом священника – фото

Российские оккупанты около 11:40 обстреляли из артиллерии поселок в Белозерской территориальной громаде Херсонской области, в результате чего погибли пожилые мужчина и женщина. Об этом сообщили областная прокуратура и глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Отмечается, что россияне попали во двор церкви и убили мужчину.

По словам Ермака, погибшему было 72 года, он был священником.

Также ранение получила 76-летняя женщина.

В результате российских ударов повреждены четыре жилых дома, почта, административные здания, центральная площадь, объекты критической инфраструктуры.

В ночь на 13 июня Россия выпустила по Кривому Рогу шесть крылатых ракет, были попадания в пять объектов. Среди них – пятиэтажный жилой дом.

Руководитель Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что количество погибших возросло до 10 человек.

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