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Россия обстреляла поселок в Херсонской области, убив снарядом священника – фото

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 13:50
Россия обстреляла поселок в Херсонской области, убив снарядом священника – фото - Фото
Фото: Андрей Ермак

Российские оккупанты около 11:40 обстреляли из артиллерии поселок в Белозерской территориальной громаде Херсонской области, в результате чего погибли пожилые мужчина и женщина. Об этом сообщили областная прокуратура и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Отмечается, что россияне попали во двор церкви и убили мужчину.

По словам Ермака, погибшему было 72 года, он был священником.

Также ранение получила 76-летняя женщина.

В результате российских ударов повреждены четыре жилых дома, почта, административные здания, центральная площадь, объекты критической инфраструктуры.

Фото: Андрій Єрмак

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Милана Головань
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