Россия обстреляла поселок в Херсонской области, убив снарядом священника – фото
13.06.2023, 13:50
Фото: Андрей Ермак
Российские оккупанты около 11:40 обстреляли из артиллерии поселок в Белозерской территориальной громаде Херсонской области, в результате чего погибли пожилые мужчина и женщина. Об этом сообщили областная прокуратура и глава Офиса президента Андрей Ермак.
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Отмечается, что россияне попали во двор церкви и убили мужчину.
По словам Ермака, погибшему было 72 года, он был священником.
Также ранение получила 76-летняя женщина.
В результате российских ударов повреждены четыре жилых дома, почта, административные здания, центральная площадь, объекты критической инфраструктуры.
- В ночь на 13 июня Россия выпустила по Кривому Рогу шесть крылатых ракет, были попадания в пять объектов. Среди них – пятиэтажный жилой дом.
- Руководитель Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что количество погибших возросло до 10 человек.
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