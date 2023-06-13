Росія обстріляла селище на Херсонщині, вбивши снарядом священника – фото

Російські окупанти близько 11:40 обстріляли з артилерії селище у Білозерській територіальній громаді, що на Херсонщині, внаслідок чого загинули літні чоловік та жінка. Про це повідомили обласна прокуратура та глава Офісу президента Андрій Єрмак.

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Зазначається, що росіяни влучили у подвір'я церкви та вбили чоловіка.

За словами Єрмака, загиблому було 72 роки, він був священником.

Також поранення отримала 76-річна жінка.

Внаслідок російських ударів пошкоджено чотири житлові будинки, пошту, адміністративні будівлі, центральну площу, обʼєкти критичної інфраструктури.

В ніч проти 13 червня Росія випустила по Кривому Рогу шість крилатих ракет, були влучання у п'ять об'єктів. Серед них – п'ятиповерховий житловий будинок.

Керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що кількість загиблих зросла до 10 людей.

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