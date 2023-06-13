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Росія обстріляла селище на Херсонщині, вбивши снарядом священника – фото

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13.06.2023, 13:50
Росія обстріляла селище на Херсонщині, вбивши снарядом священника – фото - Фото
Фото: Андрій Єрмак

Російські окупанти близько 11:40 обстріляли з артилерії селище у Білозерській територіальній громаді, що на Херсонщині, внаслідок чого загинули літні чоловік та жінка. Про це повідомили обласна прокуратура та глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Зазначається, що росіяни влучили у подвір'я церкви та вбили чоловіка.

За словами Єрмака, загиблому було 72 роки, він був священником.

Також поранення отримала 76-річна жінка.

Внаслідок російських ударів пошкоджено чотири житлові будинки, пошту, адміністративні будівлі, центральну площу, обʼєкти критичної інфраструктури.

Фото: Андрій Єрмак

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Мілана Головань
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війнаАндрій ЄрмакХерсонщинаартобстріли
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