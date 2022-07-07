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Россия обстреляла центр Краматорска, есть жертвы

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2022, 14:04
Россия обстреляла центр Краматорска, есть жертвы - Фото
Фото: Александр Гончаренко / Facebook

Российские войска днем в четверг, 7 июля, обстреляли центр Краматорска. По словам главы города Александра Гончаренко, есть жертвы.

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"Авиаракетный удар по центральной части Краматорска. Есть жертвы. Выясняем последствия, работают спасательные службы", – написал Гончаренко в Facebook.

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Андрей Водяный
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Донецкая область война краматорск
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