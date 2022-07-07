Россия обстреляла центр Краматорска, есть жертвы

Российские войска днем в четверг, 7 июля, обстреляли центр Краматорска. По словам главы города Александра Гончаренко, есть жертвы.

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"Авиаракетный удар по центральной части Краматорска. Есть жертвы. Выясняем последствия, работают спасательные службы", – написал Гончаренко в Facebook.

Краматорск и Славянск станут основными целями России после захвата Луганской области. По мнению главы Донецкой обладминистрации Павла Кириленко, в Донецкой области будет решаться судьба всей страны.

5 июля войска РФ сильно обстреляли Славянск. Один человек погиб, еще семь получили ранения.

Краматорск – административный центр Донецкой области на время оккупации Донецка.

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Андрей Водяный

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