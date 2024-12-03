Россия обвинила Украину в затягивании обменов. Коордштаб: Играют на публику

В Коордштабе считают, что оккупанты манипулируют судьбами людей и уязвимым положением родственников

Дмитрий Усов (Фото: Коордштаб)

Со стороны России раздаются публичные заявления по поводу пленных, которых они желают обменять, в то же время по официальным каналам Украина никаких предложений не получала. Так ситуацию с заявлениями РФ о якобы готовности к обменам прокомментировал секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, бригадный генерал Дмитрий Усов.

"С российской стороны раздаются громкие заявления о количестве пленных, которых они якобы могут поменять, появляются даже списки. Конечно, по официальным каналам никаких реальных предложений мы не получали. Эта игра россиян – только на публику, и она особенно цинична", – заявил Усов.

Он добавил, что оккупанты манипулируют судьбами людей и уязвимым положением родственников.

По словам Усова, в Коордштабе проанализировали распространенные списки. В них есть семь человек, которых ранее обменяли. Кроме того, встречается немало ошибок в фамилиях и датах рождения, среди фамилий есть 14 гражданских.

"То есть российские пропагандисты предлагают менять на своих военных наших обычных граждан, что является нарушением международного гуманитарного права", — подчеркнул генерал.

Он считает, что эти списки и громкие заявления предназначены только для расшатывания ситуации.

"На самом деле реальные предложения от российской стороны мы получаем только по обмену пленных, захваченных на Курском направлении. Пленные россияне из других регионов так называемую российскую власть не интересуют", — подчеркнул представитель Коордштаба.

Усов констатировал, что сотни российских пленных – в том числе и тяжелораненых – прозябают в украинских лагерях уже более года или двух.

"Конечно, условия содержания не сравнимы с российскими пыточными. Однако мы держим этих людей согласно нормам Женевских конвенций только с одной целью: как можно быстрее обменять на наших защитниц и защитников", — добавил генерал.

По его словам, в обнародованных Россией списках нет тяжелораненых и женщин.

"Пропагандисты играют на публику. Реальные же механизмы возвращения – репатриация, смешанные медицинские комиссии, обмен "всех на всех" – до сих пор надежно заблокированы Кремлем", – резюмировал он.

2 декабря уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обвинила Украину в затягивании обмена пленными и опубликовала списки пленных, которых украинская сторона якобы отказывается забрать. Омбудсмен Дмитрий Лубинец опроверг эту информацию и подтвердил готовность Украины забрать всех своих граждан из плена

"Украина не затягивает и не затягивала с совершением обменов, а наоборот заявила о готовности к репатриации тяжелораненых и тяжелобольных пленных, создав смешанную медицинскую комиссию", — подчеркнул Лубинец.