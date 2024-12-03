Росія звинуватила Україну в затягуванні обмінів. Коордштаб: Грають на публіку

В Коордштабі вважають, що окупанти маніпулюють долями людей і вразливим становищем родичів

Дмитро Усов (Фото: Коордштаб)

З боку Росії лунають публічні заяви щодо полонених, яких вони бажають обміняти, водночас офіційними каналами Україна жодних пропозицій не отримувала. Так ситуацію із заявами РФ про начебто готовність до обмінів прокоментував секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, бригадний генерал Дмитро Усов.

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"З російської сторони лунають гучні заяви про кількість полонених, яких вони начебто можуть поміняти, з'являються навіть списки. Звісно, офіційними каналами жодних реальних пропозицій ми не отримували. Ця гра росіян – лише на публіку, і вона особливо цинічна", – заявив Усов.

Він додав, що окупанти маніпулюють долями людей і вразливим становищем родичів.

За словами Усова, в Коордштабі проаналізували поширені списки. У них є сім людей, яких раніше обміняли. Крім того, зустрічається чимало помилок у прізвищах та датах народження, серед прізвищ є 14 цивільних.

"Тобто, російські пропагандисти пропонують міняти на своїх військових наших звичайних громадян, що є порушенням міжнародного гуманітарного права", – наголосив генерал.

Він вважає, що ці списки та гучні заяви призначені лише для розхитування ситуації. Це намагання дискредитувати українські державні органи.

"Насправді реальні пропозиції від російської сторони ми отримуємо лише щодо обміну полонених, захоплених на Курському напрямку. Полонені росіяни з інших регіонів так звану російську владу не цікавлять", – наголосив представник Коордштабу.

Усов констатував, що сотні російських полонених – зокрема і важкопоранених – скніють в українських таборах уже понад рік чи два.

"Звісно, умови утримання не порівняти з російськими катівнями. Проте ми тримаємо цих людей згідно з нормами Женевських конвенцій лише з однією метою: якнайшвидше обміняти на наших захисниць та захисників", – додав генерал.

За його словами, в оприлюднених Росією списках немає важкопоранених та жінок. А саме ці категорії слід повертати згідно з міжнародним гуманітарним правом першочергово.

"Пропагандисти грають на публіку. Реальні ж механізми повернення – репатріація, змішані медичні комісії, обмін "всіх на всіх" – досі надійно заблоковані Кремлем", – резюмував він.

2 грудня уповноважена з прав людини у РФ Тетяна Москалькова звинуватила Україну у затягуванні обміну полоненими й опублікувала списки полонених, яких українська сторона нібито відмовляється забрати. Омбудсман Дмитро Лубінець спростував цю інформацію і підтвердив готовність України забрати усіх своїх громадян із полону.

"Україна не затягує і не затягувала зі здійсненням обмінів, а навпаки заявила про готовність до репатріації тяжкопоранених та тяжкохворих полонених, створивши змішану медичну комісію", – наголосив Лубінець.