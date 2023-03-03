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Россия очень серьезно подкупает элиты Европы, ее щупальца идут далеко — Качиньский

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2023, 10:19
Россия очень серьезно подкупает элиты Европы, ее щупальца идут далеко — Качиньский - Фото
Ярослав Качиньский (Фото: EPA)

Глава правящей партии Польши Право и справедливость Ярослав Качиньский заявил, что уровень коррупции в европейских элитах очень высок. Об этом он сообщил в эфире польского радио, цитирует его агентство PAP.

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По его словам, российские щупальца простираются очень далеко, а европейские элиты разнообразно и высоко коррумпированы Москвой. 

"Все действия, в том числе и против Польши, совершались просто за деньги", — сказал Качиньский.

Он отметил, что якобы существует прямо сформированный план объединения Европы не как федерации, а как централизованного государства под руководством Германии.

"Канцлер Шольц этого не скрывает, он даже говорит об этом прямо. Это означало бы потерю независимости Польши", — резюмировал политик. 

Читайте также: Качиньский: Навязывание условий Украине — на благо России. Лучше долги, чем оккупация

Дмитро Гриниченко
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коррупция Россия война польша Европа ярослав качиньский
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