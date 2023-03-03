Россия очень серьезно подкупает элиты Европы, ее щупальца идут далеко — Качиньский
Глава правящей партии Польши Право и справедливость Ярослав Качиньский заявил, что уровень коррупции в европейских элитах очень высок. Об этом он сообщил в эфире польского радио, цитирует его агентство PAP.
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По его словам, российские щупальца простираются очень далеко, а европейские элиты разнообразно и высоко коррумпированы Москвой.
"Все действия, в том числе и против Польши, совершались просто за деньги", — сказал Качиньский.
Он отметил, что якобы существует прямо сформированный план объединения Европы не как федерации, а как централизованного государства под руководством Германии.
"Канцлер Шольц этого не скрывает, он даже говорит об этом прямо. Это означало бы потерю независимости Польши", — резюмировал политик.
- На конец января 2023 года Польша готова была передать Украине истребители F-16 в координации с союзниками по НАТО.
- Кроме того, Польша постарается сократить обучение украинских военных на Leopard с десяти до пяти недель.
- Дуда: Для свободного мира жизненно важно, чтобы Россия забыла об имперских амбициях.
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