Глава правящей партии Польши Право и справедливость Ярослав Качиньский заявил, что уровень коррупции в европейских элитах очень высок. Об этом он сообщил в эфире польского радио, цитирует его агентство PAP.

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По его словам, российские щупальца простираются очень далеко, а европейские элиты разнообразно и высоко коррумпированы Москвой.

"Все действия, в том числе и против Польши, совершались просто за деньги", — сказал Качиньский.

Он отметил, что якобы существует прямо сформированный план объединения Европы не как федерации, а как централизованного государства под руководством Германии.

"Канцлер Шольц этого не скрывает, он даже говорит об этом прямо. Это означало бы потерю независимости Польши", — резюмировал политик.

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Дмитро Гриниченко

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