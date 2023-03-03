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Качиньский: Навязывание условий Украине — на благо России. Лучше долги, чем оккупация

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2023, 09:43
Качиньский: Навязывание условий Украине — на благо России. Лучше долги, чем оккупация - Фото
Ярослав Качиньский (Фото: EPA)

Глава правящей партии Польши Право и справедливость Ярослав Качиньский заявил, что любое навязывание условий Украине сыграет на руку России. Об этом он сообщил в эфире польского радио, цитирует его агентство PAP.

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По его словам, Украина бы представляла опасность для Польши, если бы пала под натиском России, однако благодаря помощи союзников ей удалось устоять. 

Он отметил, что навязывание каких-либо условий Украине сегодня является ошибкой и пойдет на благо РФ, особенно когда часть территорий оккупирована Россией. 

"Возвращение захваченных земель Украиной является условием честных переговоров. Было бы очень хорошо, если бы россияне просто отступили, и вот тогда-то и начались переговоры, но не думаю, что на это можно сильно рассчитывать, это придется делать вооруженной рукой", — сказал Качиньский.

Политик заявил, что лучше быть в долгах, чем быть оккупированным. 

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Дмитро Гриниченко
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