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Россия ограничила публикацию экономических данных, чтобы скрыть влияние санкций – WSJ

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2022, 05:06
Россия ограничила публикацию экономических данных, чтобы скрыть влияние санкций – WSJ - Фото
Фото: ЕРА

Российские власти вводят ограничения на публикацию данных о разных сферах своей экономики, чтобы скрыть от мира то, какое влияние оказывают введенные против нее санкции. Об этом сообщает WSJ.

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Как отмечается, в России сокращают объемы публикуемой информации о государственном долге, банках, торговой статистике и добыче нефти. 

Центральный банк ограничил объем финансовой информации, которую местные банки должны регулярно публиковать, а законодатели работают над законопроектом, запрещающим кредиторам обмениваться данными с иностранными государствами.

В WSJ пишут, что растущая блокировка данных, которые можно выносить в открытый доступ, является частью усилий российских властей по защите экономики и предприятий от дальнейших санкций со стороны Запада за вторжение Москвы в Украину.

Как сообщается, ограничение данных означают, что Вашингтон и Брюссель будут менее осведомлены о том, наносят ли вред санкции российской экономике и какой именно. Это может усложнить поиск новых целей и точную настройку будущих раундов санкций.

В то же время российское правительство по-прежнему публикует основные цифры, такие как инфляция, валовой внутренний продукт и множество других данных.

Как отмечается, аналитики, возможно, смогут реконструировать влияние санкций на России, изучив данные ее основных торговых партнеров, но это трудоемкий процесс, и для формирования картины может потребоваться время.

  • 9 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский Союз готовит шестой пакет санкций против России. 
  • 15 апреля The New York Times со ссылкой на источники написала, что ЕС планирует ввести поэтапное эмбарго на закупку российской нефти.
  • The Telegraph со ссылкой на источник сообщила, что Германия на недавней встрече европейских дипломатов "выразила понимание того, что нефть, вероятно, будет частью шестого пакета" санкций. 
  • 17 апреля Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что предстоящие санкции против России коснутся банков, в частности Сбербанка, а также нефти.
  • 19 апреля сообщалось, что Евросоюз представит шестой пакет санкций против России, вероятно, в течение недели с 25 по 29 апреля. 

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Наталия Медведева
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