Россия ограничила публикацию экономических данных, чтобы скрыть влияние санкций – WSJ

Российские власти вводят ограничения на публикацию данных о разных сферах своей экономики, чтобы скрыть от мира то, какое влияние оказывают введенные против нее санкции. Об этом сообщает WSJ.

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Как отмечается, в России сокращают объемы публикуемой информации о государственном долге, банках, торговой статистике и добыче нефти.

Центральный банк ограничил объем финансовой информации, которую местные банки должны регулярно публиковать, а законодатели работают над законопроектом, запрещающим кредиторам обмениваться данными с иностранными государствами.

В WSJ пишут, что растущая блокировка данных, которые можно выносить в открытый доступ, является частью усилий российских властей по защите экономики и предприятий от дальнейших санкций со стороны Запада за вторжение Москвы в Украину.

Как сообщается, ограничение данных означают, что Вашингтон и Брюссель будут менее осведомлены о том, наносят ли вред санкции российской экономике и какой именно. Это может усложнить поиск новых целей и точную настройку будущих раундов санкций.

В то же время российское правительство по-прежнему публикует основные цифры, такие как инфляция, валовой внутренний продукт и множество других данных.

Как отмечается, аналитики, возможно, смогут реконструировать влияние санкций на России, изучив данные ее основных торговых партнеров, но это трудоемкий процесс, и для формирования картины может потребоваться время.

9 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский Союз готовит шестой пакет санкций против России.

15 апреля The New York Times со ссылкой на источники написала, что ЕС планирует ввести поэтапное эмбарго на закупку российской нефти.

The Telegraph со ссылкой на источник сообщила, что Германия на недавней встрече европейских дипломатов "выразила понимание того, что нефть, вероятно, будет частью шестого пакета" санкций.

17 апреля Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что предстоящие санкции против России коснутся банков, в частности Сбербанка, а также нефти.

19 апреля сообщалось, что Евросоюз представит шестой пакет санкций против России, вероятно, в течение недели с 25 по 29 апреля.

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Наталия Медведева

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