Россия ограничила публикацию экономических данных, чтобы скрыть влияние санкций – WSJ
Российские власти вводят ограничения на публикацию данных о разных сферах своей экономики, чтобы скрыть от мира то, какое влияние оказывают введенные против нее санкции. Об этом сообщает WSJ.
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Как отмечается, в России сокращают объемы публикуемой информации о государственном долге, банках, торговой статистике и добыче нефти.
Центральный банк ограничил объем финансовой информации, которую местные банки должны регулярно публиковать, а законодатели работают над законопроектом, запрещающим кредиторам обмениваться данными с иностранными государствами.
В WSJ пишут, что растущая блокировка данных, которые можно выносить в открытый доступ, является частью усилий российских властей по защите экономики и предприятий от дальнейших санкций со стороны Запада за вторжение Москвы в Украину.
Как сообщается, ограничение данных означают, что Вашингтон и Брюссель будут менее осведомлены о том, наносят ли вред санкции российской экономике и какой именно. Это может усложнить поиск новых целей и точную настройку будущих раундов санкций.
В то же время российское правительство по-прежнему публикует основные цифры, такие как инфляция, валовой внутренний продукт и множество других данных.
Как отмечается, аналитики, возможно, смогут реконструировать влияние санкций на России, изучив данные ее основных торговых партнеров, но это трудоемкий процесс, и для формирования картины может потребоваться время.
- 9 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский Союз готовит шестой пакет санкций против России.
- 15 апреля The New York Times со ссылкой на источники написала, что ЕС планирует ввести поэтапное эмбарго на закупку российской нефти.
- The Telegraph со ссылкой на источник сообщила, что Германия на недавней встрече европейских дипломатов "выразила понимание того, что нефть, вероятно, будет частью шестого пакета" санкций.
- 17 апреля Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что предстоящие санкции против России коснутся банков, в частности Сбербанка, а также нефти.
- 19 апреля сообщалось, что Евросоюз представит шестой пакет санкций против России, вероятно, в течение недели с 25 по 29 апреля.
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