Россия оснастила FPV-дроны "Молния" камерами и Starlink – фото
Российские оккупанты модернизировали FPV-дрон "Молния" для ведения разведки с воздуха, оснастив его камерой с трехосной стабилизацией и терминалом Starlink. Об этом рассказали в Главном управлении разведки.
Ранее Россия применяла FPV-камикадзе самолетного типа "Молния", который запускался со специальной катапульты и наводился на цель оператором. Впоследствии противник начал использовать модификацию "Молния-2" с двумя двигателями на крыльях, доработанным фюзеляжем, увеличенной дальностью полета и усиленной боевой частью.
Сейчас зафиксирована новая адаптация этого БпЛА – "Молния-2Р" под задачи воздушной разведки. Для этого российские разработчики интегрировали в него микрокомпьютер Raspberry Pi 5 и Mini PC F8 от китайского производителя – его в РФ маркируют как собственную разработку Raskat от компании "Новый Ай Ти Проект". Работает эта система на базе Windows 11.
Кроме курсовой FPV-камеры, беспилотник получил дополнительную китайскую камеру SIYI ZR10 с десятикратным оптическим зумом и трехосной стабилизацией.
Для передачи видеосигнала с обеих камер, телеметрии и команд управления на борту "Молнии-2Р" установлен спутниковый терминал Starlink.
- Россия регулярно использует дроны "Молния" для атак. Этот FPV применяемый на фронте и по прифронтовым территориям – в Харьковской, Херсонской, Херсонской, Запорожской, Сумской, Донецкой и Луганской областях.
Комментарии (0)