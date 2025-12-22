Россия оснастила FPV-дроны "Молния" камерами и Starlink – фото

Дрон "Молния" (Фото: Wikipedia)

Российские оккупанты модернизировали FPV-дрон "Молния" для ведения разведки с воздуха, оснастив его камерой с трехосной стабилизацией и терминалом Starlink. Об этом рассказали в Главном управлении разведки.

Ранее Россия применяла FPV-камикадзе самолетного типа "Молния", который запускался со специальной катапульты и наводился на цель оператором. Впоследствии противник начал использовать модификацию "Молния-2" с двумя двигателями на крыльях, доработанным фюзеляжем, увеличенной дальностью полета и усиленной боевой частью.

Сейчас зафиксирована новая адаптация этого БпЛА – "Молния-2Р" под задачи воздушной разведки. Для этого российские разработчики интегрировали в него микрокомпьютер Raspberry Pi 5 и Mini PC F8 от китайского производителя – его в РФ маркируют как собственную разработку Raskat от компании "Новый Ай Ти Проект". Работает эта система на базе Windows 11.

Адаптация FPV-дрона (Фото: сайт ГРУ)

Кроме курсовой FPV-камеры, беспилотник получил дополнительную китайскую камеру SIYI ZR10 с десятикратным оптическим зумом и трехосной стабилизацией.

Для передачи видеосигнала с обеих камер, телеметрии и команд управления на борту "Молнии-2Р" установлен спутниковый терминал Starlink.

Камера на дрон (Фото: сайт ГУР)