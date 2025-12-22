Росія оснастила FPV-дрони "Молнія" камерами та Starlink – фото

Дрон "Молнія" (Фото: Wikipedia)

Російські окупанти модернізували FPV-дрон "Молнія" для ведення розвідки з повітря, оснастивши його камерою з тривісною стабілізацією та терміналом Starlink. Про це розповіли в Головному управлінні розвідки.

Раніше Росія застосовувала FPV-камікадзе літакового типу "Молнія", який запускався зі спеціальної катапульти та наводився на ціль оператором. Згодом противник почав використовувати модифікацію "Молнія-2" з двома двигунами на крилах, доопрацьованим фюзеляжем, збільшеною дальністю польоту та посиленою бойовою частиною.

Наразі зафіксовано нову адаптацію цього БпЛА – "Молнія-2Р" під завдання повітряної розвідки. Для цього російські розробники інтегрували в нього мікрокомп’ютер Raspberry Pi 5 та Mini PC F8 від китайського виробника – його у РФ маркують як власну розробку Raskat від компанії "Новый Ай Ти Проект". Працює ця система на базі Windows 11.

Адаптація FPV-дрона (Фото: сайт ГРУ)

Окрім курсової FPV-камери, безпілотник отримав додаткову китайську камеру SIYI ZR10 із десятикратним оптичним зумом і тривісною стабілізацією.

Для передавання відеосигналу з обох камер, телеметрії та команд керування на борту "Молніі-2Р" встановлено супутниковий термінал Starlink.

Камера на дрон (Фото: сайт ГУР)