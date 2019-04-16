Россия отреагировала на иск Украины в морской трибунал

Фото: ЕРА

МИД РФ считает, что Международный трибунал по морскому праву не имеет юрисдикции для рассмотрения дела об агрессии РФ против Украины в Керченском проливе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

"В связи с инициированным Украиной на основании Конвенции 1982 года процессом по временным мерам российская сторона исходит из того, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента", - говорится в заявлении.

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Также там заявили, что "не усматривают в запрошенных Украиной временных мерах элемента срочной необходимости, что является обязательным условием их предписания".

Ранее сегодня сообщалось, что Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) с просьбой применить меры к России и немедленно освободить три военно-морских судна и 24-х военнослужащих, которые были незаконно захвачены Россией в Черном море 25 ноября 2018 года.

В МИД Украины ждут решения трибунала в течение месяца.