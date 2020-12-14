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Россия ответит за незаконную продажу украинской Массандры "друзьям Путина" – МИД

14.12.2020, 19:59
Россия ответит за незаконную продажу украинской Массандры
Эмине Джапарова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
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Продажа российскими оккупантами в Крыму украинского производителя вин Массандра дочерней компании банка Россия юридически ничтожно, и Российская Федерация будет нести за него ответственность. Об этом в Twitter написала замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

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"РФ, как государство оккупант, в очередной раз нагло нарушила нормы международного права. В условиях санкционной изоляции в Кремле за копейки пустили с молотка активы незаконно экспроприированного украинского концерна Массандра своей же дочерней компании. Это решение юридически ничтожно и РФ будет нести за него ответственность", – написала Джапарова.

ОБНОВЛЕНО В 20:40. Руководитель прокуратуры АР Крым Игорь Поночовный в интервью Зеркалу недели заявил, что продажа Массандры – военное преступление.

"Потому что, согласно IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, государству-оккупанту запрещается присваивать как публичную, так и частную собственность на оккупированной территории. Государство-оккупант имеет право пользоваться публичным имуществом только в военных целях", – сказал прокурор.

  • В 2014 году Европейский союз ввел санкции против винзавода Массандра. В 2018 году санкции США коснулись и нового "владельца" завода, компании Южный проект.
  • 11 марта 2015 года имущество Массандры было "национализировано" оккупантами. В декабре Минагропромышленности Украины запретило производить в Украине вина "Массандра".
  • В 2016 году крымская Массандра собиралась "экспортировать" вино боевикам Л/ДНР.
  • 14 декабря 2020 г Массандра была продана российскими оккупантами на аукционе за 5,32 млрд руб (2,03 млрд грн). Покупателем стало ООО Южный проект, дочерняя компания банка Россия, совладельцами которого являются ряд приближенных к президенту РФ Владимиру Путину лиц. 
Вадим Ребрина
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Россия МИД Крым эмине джапарова массандра

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