UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия перебрасывает войска из Грузии в Украину, это не планировалось: британская разведка

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2022, 01:47
Россия перебрасывает войска из Грузии в Украину, это не планировалось: британская разведка - Фото
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото: Генштаб ВСУ)

Страна-агрессор перебрасывает часть своих войск из Грузии в Украину, при подготовке вторжения Россия этот шаг не планировала. Об этом сообщает британская разведка.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, Россия перебрасывает часть своих сил из Грузии, чтобы усилить вторжение в Украину.

Около 1200-2000 российских военных реорганизуются в три батальонные тактические группы.

"Крайне маловероятно, что Россия планировала создавать подкрепление таким образом, и это свидетельствует о непредвиденных потерях, которые она понесла во время вторжения", – говорится в отчете британской разведки.

Россия перебрасывает войска из Грузии в Украину, это не планировалось: британская разведка
  • 30 марта украинские военные ликвидировали группу российских оккупантов из Абхазии: подразделение из 7-й военной базы ВС РФ, которая дислоцируется на временно оккупированной территории Грузии. 

Читайте также: Российские военные сбили собственный самолет – британская разведка

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
британская разведка война разведка
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 