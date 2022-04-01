Россия перебрасывает войска из Грузии в Украину, это не планировалось: британская разведка

Страна-агрессор перебрасывает часть своих войск из Грузии в Украину, при подготовке вторжения Россия этот шаг не планировала. Об этом сообщает британская разведка.

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Как отмечается, Россия перебрасывает часть своих сил из Грузии, чтобы усилить вторжение в Украину.

Около 1200-2000 российских военных реорганизуются в три батальонные тактические группы.

"Крайне маловероятно, что Россия планировала создавать подкрепление таким образом, и это свидетельствует о непредвиденных потерях, которые она понесла во время вторжения", – говорится в отчете британской разведки.

30 марта украинские военные ликвидировали группу российских оккупантов из Абхазии: подразделение из 7-й военной базы ВС РФ, которая дислоцируется на временно оккупированной территории Грузии.

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Наталия Медведева

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